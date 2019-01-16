СК возбудил дело после смерти девочки в центре реабилитации для инвалидов

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели ребенка в московском центре соцреабилитации для детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.
По информации следователей, тело девочки 2012 года рождения нашли 14 января в центре социальной реабилитации для детей-инвалидов на юго-западе столицы. Как показало судебно-медицинская экспертиза, "смерть ребенка наступила вследствие механической асфиксии в результате перекрытия дыхательных путей инородным предметом – предположительно, воздушным шаром", уточнили в СК.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, следователи допрашивают работников центра соцреабилитации.
Кроме того, расследовать смерть ребенка помогают сотрудники департамента труда и соцзащиты населения. Как пояснили в ведомстве, погибшая девочка проходила курс занятий с логопедом, дефектологом, психологом и другими специалистами.
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