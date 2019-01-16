Депсоцзащиты помогает расследовать смерть ребенка в центре реабилитации

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Содействие в расследовании несчастного случая в Центре реабилитации "Бутово", где умерла девочка 2012 года рождения, оказывает департамент труда и социальной защиты населения, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняется, причину смерти установят после вскрытия.

"Известно, что в центр была вызвана бригада скорой медицинской помощи из-за того, что у ребенка возникли проблемы с дыханием", – говорится в сообщении.

Однако реанимационные действия не спасли ребенка.

Как пояснили в пресс-службе, девочка проходила в центре курс поддерживающих занятий с логопедом, дефектологом, психологом и другими специалистами. Пока ведется следствие, причину установить сложно, отмечают в ведомстве.

По некоторым данным, смерть девочки могла наступить из-за того, что она пыталась надуть воздушный шарик, но случайно проглотила его и задохнулась.