Девять человек получили травмы при столкновении трамваев в Магнитогорске

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Два трамвая столкнулись в Магнитогорске. Различные травмы получили девять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
Трое пострадавших госпитализировали в лор-отделение, троих доставили в отделение стоматологии, еще троим назначено амбулаторное лечение.
ДТП могло произойти из-за того, что водитель трамвая не выбрал безопасную скорость движения. Движение на участке уже восстановлено. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Накануне трамвай совершил наезд на пешехода на севере Москвы. Инцидент случился около 21:30 на Енисейской улице у дома номер 17.
По предварительным данным, пешеход переходил трамвайные пути на красный свет. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.