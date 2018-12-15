Крупнейший пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку в Москве

15 декабря, 12:07
ТАСС/DARRYL DYCK/The Canadian Press/Press Associa
Крупнейший пассажирский авиалайнер Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Virgin, выполнявший рейс из Лондона в Гонконг, совершил экстренную посадку столичном аэропорту Домодедово.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах, командир самолета в экстренном порядке запросил посадку утром 15 декабря. Он сообщил, что одной из пассажирок на борту стало плохо и ее состояние резко ухудшается. При этом врачи на борту лайнера не смогли ей помочь.
Чтобы не тратить время на выработку керосина, экипаж сбросил излишки топлива в воздухе. В столичном аэропорту самолет встречала бригада скорой помощи. Медики незамедлительно госпитализировала женщину. Известно, что это была гражданка Австралии. О ее нынешнем состоянии никакой новой информации пока не поступало. После дозаправки Boeing продолжил полет и отправился в пункт назначения.
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