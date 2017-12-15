Семь сторонников ИГ задержаны в Петербурге за подготовку терактов‍

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Семь участников ячейки запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" задержаны в Санкт-Петербурге за подготовку терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В документе ведомства сказано, что главари руководили ячейкой из-за рубежа, используя мессенджер Telegram. Террористы планировали свершить атаки путем самоподрыва смертника в культовом учреждении 16 декабря. Кроме того, планировалось взорвать бомбы в местах массового скопления людей.

Сотрудники службы изъяли значительное количество взрывчатых веществ, компонентов бомб и автоматическое оружие с боеприпасами. Подозреваемые также хранили экстремистскую литературу. Была ликвидирована лаборатория по изготовлению взрывных устройств.