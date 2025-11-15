Силы ПВО ликвидировали 36 украинских БПЛА над регионами РФ за четыре часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО ликвидировали 36 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 19:00 до 23:00 по московскому времени в субботу, 15 ноября. Таким образом, 17 БПЛА сбито над территорией Ростовской области, 12 – над Белгородской областью, 3 – над территорией Воронежской области, 3 – в небе над Крымом, еще 1 – над Саратовской областью.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области. В результате атаки повреждения получила подстанция Васильевской РЭС.

На время проведения восстановительных работ были отключены 5 тысяч абонентов из сел Орлянское, Ясная Поляна, Видножино, Малая и Великая Белозерка.

