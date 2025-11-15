Подросток пострадал во время стрельбы в школе в Краснодаре

Фото: телеграм-канал Baza

Подросток пострадал из-за случайного выстрела из сигнального пистолета, который принес в школу его одноклассник, в Краснодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По предварительным данным, инцидент произошел 14 ноября, когда восьмиклассник принес в образовательное учреждение пусковой пистолет ПУ-3 с заряженным шумовым патроном и начал показывать его одноклассникам. Один из учеников в это время снял предохранитель и по неосторожности выстрелил.

"В результате испуга 14-летний подросток ударился об угол шкафа и упал на пол, причинив себе телесные повреждения в области лица, в связи с чем госпитализирован в медицинское учреждение, жизни и здоровью ничего не угрожает", – уточнила прокуратура.

В настоящее время он проходит амбулаторное лечение. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Ранее семиклассник екатеринбургской гимназии № 205 ударил острым предметом одноклассника. По предварительной версии следствия, между одноклассниками произошла конфликтная ситуация. Один из подростков "задирал" другого, периодически обрызгивая водой из игрушки. В результате второй ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки.

