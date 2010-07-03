ДТП произошло на МКАД в районе дороги М-11

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием трех транспортных средств на 77-м километре МКАД произошла недалеко от съезда на трассу М-11 "Москва – Санкт-Петербург". Об этом сообщает официальный аккаунт столичного департамента транспорта в Twitter.

"По предварительной информации, произошло столкновение трех автомобилей с участием грузового ТС. Производится уборка проезжей части, движение временно ограничено по двум полосам", – отмечается в сообщении.

Известно, что ограничения в движении произошли на внутренней стороне МКАД. Информации о пострадавших не поступало.

"Движение восстановлено в полном объеме", – сообщили в пресс-службе ведомства в 3:25 по московскому времени.

Ранее один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Луховицах. Среди пострадавших - двое детей в возрасте 6 и 14 лет.