Тело устроившего стрельбу в керченском колледже пока не захоронили

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Тело Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, пока не захоронено, сообщает РИА Новости.

По словам главы администрации Керчи Сергея Бороздина, следственные действия по делу продолжаются, в связи с этим подростка не похоронили. Обращались ли за телом родственники Рослякова, не уточняется.

17 октября студент четвертого курса Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в колледже. Число погибших – 20 человек. Более 50 человек получили травмы. Сам Росляков свел счеты с жизнью в библиотеке колледжа.

Поначалу было возбуждено дело по статье "Теракт", однако позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Преступление расследует центральный аппарат СКР.

На минувшей неделе депутат Сергей Вострецов внес в Госдуму законопроект, предлагающий передать Росгвардии право охраны образовательных организаций. Он убежден, что это поможет избежать несчастных случаев в школах и техникумах.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!