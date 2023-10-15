15 октября, 21:04Происшествия
В Подмосковье посетительница начала драку с сотрудницей зоомагазина
Фото: телеграм-канал Mash
Посетительница зоомагазина в Подольске напала на сотрудницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
Полиция начала проверку посетительницу зоомагазина, которая напала на сотрудницу торговой точки.
Сообщается, что в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение о конфликте в одном из зоомагазинов, расположенных в микрорайоне Климовск. По предварительной информации, между продавцом и посетительницей возникла ссора, переросшая в потасовку.
Ранее неизвестные избили мужчину около столичного торгового центра "Афимолл Сити". В результате случившегося мужчина погиб. Конфликт случился между 4 мужчинами, в ходе которого один из них нанес удары двум мужчинам.
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