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15 октября, 21:04

Происшествия

В Подмосковье посетительница начала драку с сотрудницей зоомагазина

Фото: телеграм-канал Mash

Посетительница зоомагазина в Подольске напала на сотрудницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Полиция начала проверку посетительницу зоомагазина, которая напала на сотрудницу торговой точки.

Сообщается, что в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение о конфликте в одном из зоомагазинов, расположенных в микрорайоне Климовск. По предварительной информации, между продавцом и посетительницей возникла ссора, переросшая в потасовку.

Ранее неизвестные избили мужчину около столичного торгового центра "Афимолл Сити". В результате случившегося мужчина погиб. Конфликт случился между 4 мужчинами, в ходе которого один из них нанес удары двум мужчинам.

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