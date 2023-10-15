Режиссера Мехрджуи и его жену нашли мертвыми в их доме в Иране – СМИ

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iraniancinemarus

Известный иранский кинорежиссер и сценарист Дариюш Мехрджуи и его жена были найдены мертвыми в их частном доме на севере Ирана в провинции Альборз. Об этом пишет Tasnim.

Уточняется, что дочь погибших обнаружила их тела с побоями и порезами вечером 14 октября. Она же связалась с полицией.

По предварительному заключению судмедэкспертов, смерть наступила от удушения вкупе с мощными ударами и порезами. Добавляется, что для точного выяснения причин смерти тела режиссера и его жены отправили медикам.

Помимо этого, сотрудники полиции опросили всех свидетелей для составления общей картины случившегося. Представитель сил правопорядка Ирана Монтазер Альмахди заявил, что преступник "будет скоро найден, и он предстанет перед судом".

Дариюш Мехрджуи родился 8 декабря 1939 в Тегеране. Учился в Калифорнийском университете на театральном факультете, получил также диплом по философии. Издавал в Лос-Анджелесе литературный журнал. Вернувшись в Тегеран, работал журналистом, преподавателем иностранных языков и киноискусства в Тегеранском университете.

Он трижды получал награды на Берлинском кинофестивале. В 1971 году его номинировали на премию "Золотой приз" Московского международного кинофестиваля за фильм "Мистер Наивность". За свою творческую карьеру Мехрджуи снял 27 кинокартин.

"Московский патруль": тело женщины нашли на западе Москвы