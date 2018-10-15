В результате взрыва в Казани пострадали два человека – МВД

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В результате взрыва в одном из офисных центров Казани пострадали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Татарстану.

Инцидент произошел утром 15 октября в бизнес-центре, расположенном на Поперечно-Ноксинской улице. По предварительным данным, взрыв произошел при попытке одного из офисных сотрудников открыть пришедшую ему посылку.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также замминистра внутренних дел по Республике Татарстан – начальник полиции Рафаиль Гильманов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что скончались трое из пяти подростков, пострадавших при взрыве газа в дагестанской школе.