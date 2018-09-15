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15 сентября 2018, 16:53

Происшествия

Журналисты дозвонились до Минобороны по номеру Петрова в анкете ФМС

Фото: АР/Metropolitan Police

Журналист Оливер Кэррол из британского издания Independent ​и Патрик Ривел с американского телеканала ABC News заявили, что дозвонились по номеру телефона, указанному в служебных документах ФМС с заявлением на имя Александра Петрова, которого подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По словам журналистов, человек, который ответил на звонок, подтвердил, что это номер Минобороны РФ. Кэррол и Ривел написали об этом в своих микроблогах в Twitter.

"Я позвонил по указанному номеру, и человек на том конце провода сказал, что это номер Министерства обороны", – сказал Кэррол.

Он также уточнил, что на вопрос, был ли Петров сотрудником Минобороны РФ, звонок прервали.


"Я позвонил по номеру телефона из документа, опубликованного Bellingcat, который "Новая газета" называет номером Минобороны России. Человек, который ответил, подтвердил, что я попал в министерство", – написал Патрик Ривел.


Ранее сообщалось, что паспорта Петрова и Боширова в ФМС якобы меняли с некой пометкой "С.С.", что проект Bellingcat интерпретировал как "совершенно секретно". При этом указывалось, что при смене документов имена в старом и новом паспортах совпадали.

В дипломатическом ведомстве Великобритании заявили, что интервью подозреваемых по "делу Скрипаля" является очередным примером "запутывания вопроса и лжи" со стороны России. Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к инциденту в Солсбери, по просьбе Владимира Путина дали интервью телеканалу RT. Они сообщили, что приехали в город в качестве туристов.

Инцидент произошел 4 марта в британском городе Солсбери. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества, произведенного в России. В Москве отвергают все обвинения из-за отсутствия настоящих доказательств. В настоящее время оба пострадавших находятся в сознании.

происшествия за рубежом

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