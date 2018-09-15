15 сентября 2018, 16:53Происшествия
Журналисты дозвонились до Минобороны по номеру Петрова в анкете ФМС
Фото: АР/Metropolitan Police
Журналист Оливер Кэррол из британского издания Independent и Патрик Ривел с американского телеканала ABC News заявили, что дозвонились по номеру телефона, указанному в служебных документах ФМС с заявлением на имя Александра Петрова, которого подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
По словам журналистов, человек, который ответил на звонок, подтвердил, что это номер Минобороны РФ. Кэррол и Ривел написали об этом в своих микроблогах в Twitter.
"Я позвонил по указанному номеру, и человек на том конце провода сказал, что это номер Министерства обороны", – сказал Кэррол.
Он также уточнил, что на вопрос, был ли Петров сотрудником Минобороны РФ, звонок прервали.
Have just called the number in question — man at end of line confirms the number is for reception of Ministry of Defence. Was Mr Petrov their employee? -- hangs up https://t.co/o2EcMpSdOk— Oliver Carroll (@olliecarroll) 15 сентября 2018 г.
"Я позвонил по номеру телефона из документа, опубликованного Bellingcat, который "Новая газета" называет номером Минобороны России. Человек, который ответил, подтвердил, что я попал в министерство", – написал Патрик Ривел.
I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.— Patrick Reevell (@Reevellp) 15 сентября 2018 г.
Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry.#Russia pic.twitter.com/cjZpD3t2wI
Ранее сообщалось, что паспорта Петрова и Боширова в ФМС якобы меняли с некой пометкой "С.С.", что проект Bellingcat интерпретировал как "совершенно секретно". При этом указывалось, что при смене документов имена в старом и новом паспортах совпадали.
В дипломатическом ведомстве Великобритании заявили, что интервью подозреваемых по "делу Скрипаля" является очередным примером "запутывания вопроса и лжи" со стороны России. Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к инциденту в Солсбери, по просьбе Владимира Путина дали интервью телеканалу RT. Они сообщили, что приехали в город в качестве туристов.
Инцидент произошел 4 марта в британском городе Солсбери. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества, произведенного в России. В Москве отвергают все обвинения из-за отсутствия настоящих доказательств. В настоящее время оба пострадавших находятся в сознании.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!