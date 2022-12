Журналисты дозвонились до Минобороны по номеру Петрова в анкете ФМС

Журналист Оливер Кэррол из британского издания Independent ​и Патрик Ривел с американского телеканала ABC News заявили, что дозвонились по номеру телефона, указанному в служебных документах ФМС с заявлением на имя Александра Петрова, которого подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По словам журналистов, человек, который ответил на звонок, подтвердил, что это номер Минобороны РФ. Кэррол и Ривел написали об этом в своих микроблогах в Twitter.

"Я позвонил по указанному номеру, и человек на том конце провода сказал, что это номер Министерства обороны", – сказал Кэррол.

Он также уточнил, что на вопрос, был ли Петров сотрудником Минобороны РФ, звонок прервали.

Have just called the number in question — man at end of line confirms the number is for reception of Ministry of Defence. Was Mr Petrov their employee? -- hangs up https://t.co/o2EcMpSdOk



"Я позвонил по номеру телефона из документа, опубликованного Bellingcat, который "Новая газета" называет номером Минобороны России. Человек, который ответил, подтвердил, что я попал в министерство", – написал Патрик Ривел.

I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.

Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry.#Russia pic.twitter.com/cjZpD3t2wI