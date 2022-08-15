На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Несколько автомобилей столкнулись в Москве на Кутузовском проспекте, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Авария произошла в районе дома № 41. Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы, специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

В департаменте предупредили, что заняты две полосы из семи в сторону центра. Москвичей попросили по возможности объезжать этот участок.

Ранее два человека пострадали в результате ДТП в районе дома № 20 по улице Стромынке. По предварительной информации, грузовик Volvo из-за технической неисправности опрокинулся на бетонное ограждение моста.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля. Их госпитализировали.