В Депздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Старой площади

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Трое пострадавших в ДТП на Старой площади, где автомобиль Skoda въехал в остановку общественного транспорта, находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По данным Депздрава, бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой помощи прибыли на место аварии через восемь минут после происшествия. В результате ДТП травмы получили водитель и два пассажира иномарки. "Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии доставлены в городские больницы", – сказано в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в Депздраве, специалисты проводят "полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий". Пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме, угрозы их жизни нет, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что легковушка врезалась в остановку общественного транспорта в центре Москвы – в районе Китай-города. ДТП произошло рядом с домом № 2 на Старой площади. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.