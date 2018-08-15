Человек погиб в ДТП в Щелковском районе Подмосковья

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в результате ДТП в Щелковском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области.

Авария произошла в 15:00 на 74-м километре трассы А107 (Московское малое кольцо). Там столкнулись два транспортных средства.

В министерстве призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

❗️ДТП

В 15:00 в Щелковском районе на 74 км автодороги А-107 (ММК) произошло столкновение 2-х транспортных средств. В результате аварии погиб 1 человек. ❗️МТДИ МО призывает неукоснительно соблюдать ПДД! — МТДИ МО (@mtdimo) 15 августа 2018 г.