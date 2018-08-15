Человек погиб в ДТП в Щелковском районе Подмосковья

15 августа, 16:02
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб в результате ДТП в Щелковском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области.
Авария произошла в 15:00 на 74-м километре трассы А107 (Московское малое кольцо). Там столкнулись два транспортных средства.
В министерстве призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
❗️ДТП— МТДИ МО (@mtdimo) 15 августа 2018 г.
В 15:00 в Щелковском районе на 74 км автодороги А-107 (ММК) произошло столкновение 2-х транспортных средств. В результате аварии погиб 1 человек. ❗️МТДИ МО призывает неукоснительно соблюдать ПДД!
Как правильно действовать при ДТП
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