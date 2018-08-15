Спасатели вытащили из Москвы-реки купавшихся на надувном крокодиле мужчин

15 августа, 03:21
Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис
Столичные спасатели помогли троим мужчинам, которые начали тонуть во время купания на надувных матрасе, круге и крокодиле в Москве-реке.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по столице, инцидент произошел в Кировской пойме в 20 метрах от берега.
"Спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах станции "Кировская" спасли трех мужчин – граждан Узбекистана 1978, 1979 и 1997 годов рождения", – уточнил собеседник агентства.
По его словам, во время заплыва плавсредства начали сдуваться, в результате чего мужчины оказались в воде и начали тонуть. Спасатели доставили пострадавших на станцию и оказали первую помощь.
В конце июля спасатели вытащили из реки двух молодых людей, перевернувшихся на гидроциклах на северо-западе столицы. Пострадавшие были оперативно подняты на борт спасательного катера и доставлены на станцию "Карамышево".
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