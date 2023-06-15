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06:58

Происшествия

Девять беспилотников были сбиты или заглушены над Крымом ночью и утром 15 июня

Фото: 123RF/porpeller

Девять беспилотников атаковали Крым в ночь на 15 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три – заглушено и посажено средствами РЭБ", – написал он.

Аксенов заявил, что один из беспилотников сдетонировал в селе Докучаево. Из-за взрыва в ряде домов выбило стекла, но никто не пострадал.

Он сообщил, что все службы уже выехали на место происшествия и попросил жителей региона соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось, что 10 июня в Крыму системы ПВО сбили две баллистические ракеты. Они были запущены украинским ракетным комплексом "Гром-2".

Число пострадавших при падении БПЛА в Воронеже увеличилось до трех человек

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