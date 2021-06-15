Движение на внутренней стороне Садового кольца ограничено из-за ДТП

14:22 (обновлено 15.06.2021 17:38)
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Движение на внутренней стороне Садового кольца ограничено до двух полос из-за ДТП, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Известно, что на Смоленской площади в районе дома 6с1 столкнулись два автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы города.
При столкновении двух автомобилей на Смоленской площади пострадали два человека.
"По уточненным данным, в ДТП пострадало два человека - водитель Mitsubishi и пассажир Mercedes. Первый пострадавший госпитализирован с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ключицы. Второй пострадавший госпитализирован с ушибом колена", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель автомобиля Mitsubishi, выехавший на встречную полосу.
Движение на внутренней стороне Садового кольца уже восстановили.
Ранее в Татарстане произошло ДТП, в котором погибли три человека. За рулем автомобиля находился 15-летний подросток без водительского удостоверения.
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