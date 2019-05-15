Кортеж Трампа попал в ДТП

Фото: twitter.com/JenniferJJacobs/

Три мотоциклиста из кортежа президента США пострадали в ДТП, сообщила в Twitter корреспондент агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс. Она сопровождала Дональда Трампа в качестве журналиста.

Авария произошла в Луизиане, где Трамп находится с визитом.

Джейкобс сообщила, что автомобиль американского лидера в порядке, пострадали офицеры из кортежа.

По ее словам, один сидит на земле, другой лежит на спине на съезде с шоссе, у него заметно кровотечение. Третий стоит, и у него идет кровь из руки.