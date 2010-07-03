Неуправляемый автомобиль врезался в самолет Меркель в аэропорту Дортмунда

Фото: bild.de

Череда неприятностей преследует самолет канцлера Германии Ангелы Меркель. На этот раз в него врезался автомобиль Renault Trafic. Инцидент произошел в аэропорту Дортмунда, сообщает издание Bild.

Уточняется, что машина, которая столкнулась с правительственным Bombardier Global 5000, была без водителя. В самолете же находились три члена экипажа. Они не пострадали.

По информации издания, водитель просто забыл поставить машину на ручной тормоз, в результате чего автомобиль начал движение в сторону самолета. Известно также, что канцлер перед этим сама сидела в салоне Renault и общалась с водителем.

В начале апреля в СМИ сообщалось о неполадках с правительственным лайнером. После приземления самолет оказался не в состоянии самостоятельно парковаться из-за проблемы с колесом шасси. До этого было еще несколько поломок.