Неуправляемый автомобиль врезался в самолет Меркель в аэропорту Дортмунда

Череда неприятностей преследует самолет канцлера Германии Ангелы Меркель. На этот раз в него врезался автомобиль Renault Trafic. Инцидент произошел в аэропорту Дортмунда, сообщает издание Bild.
Уточняется, что машина, которая столкнулась с правительственным Bombardier Global 5000, была без водителя. В самолете же находились три члена экипажа. Они не пострадали.
По информации издания, водитель просто забыл поставить машину на ручной тормоз, в результате чего автомобиль начал движение в сторону самолета. Известно также, что канцлер перед этим сама сидела в салоне Renault и общалась с водителем.
В начале апреля в СМИ сообщалось о неполадках с правительственным лайнером. После приземления самолет оказался не в состоянии самостоятельно парковаться из-за проблемы с колесом шасси. До этого было еще несколько поломок.
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