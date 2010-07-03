Новый инцидент произошел с самолетом главы МИД Германии

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Новая неприятность случилась с правительственным лайнером ФРГ, на котором глава МИД Германии Хайко Маас прилетел в понедельник в Нью-Йорк, сообщает журнал Focus.

По данным издания, проблема возникла с колесом шасси воздушного судна. Из-за невозможности осуществить парковку после приземления лайнер пришлось отбуксировать.

Отмечается, что Маас прилетел в США на самолете Airbus А340 "Конрад Аденауэр", на котором в ноябре минувшего года канцлер Германии Ангела Меркель пыталась вылететь на саммит G20 в Буэнос-Айрес.

Самолет Меркель совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Тогда канцлер Германии опоздала на встречу и прилетела на саммит регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида.

По данным издания, после ноябрьского инцидента правительственный лайнер был капитально отремонтирован.

В феврале сообщалось, что после многочисленных поломок правительственных самолетов, министерство обороны Германии планирует обновить авиапарк и закупить три новых лайнера.