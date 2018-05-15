Демонтаж комплекса зданий ТЦ "Зимняя вишня" начался в Кемерове

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В Кемерове начался снос здания торгового центра "Зимняя вишня", пожар в котором привел к гибели 60 человек, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как рассказал врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, вся работа разбита на этапы. На первом запланирован демонтаж вспомогательных зданий, поэтому на месте работает экскаватор-разрушитель, пояснил чиновник.

Снос начался со второстепенных зданий, чтобы подготовить площадку для разбора самого торгового центра. В первую очередь сносить начали объект, где располагалась сауна. Весь строительный мусор вывезут на полигон.

Пока разбирать ТЦ будут только механическим способом, так как здание находится в аварийном состоянии. Движение общественного транспорта ограничивать в связи с работами не будут.

Глава Кузбасса сообщил, что по предварительным итогам голосования, большинство высказались за сквер на месте сгоревшего торгового центра. 8 июня в Кемерове пройдут публичные слушания, на которых решат, что появится на месте трагедии помимо сквера – часовня или мемориал. Сквер разобьют к 1 сентября.

Инцидент произошел в четырехэтажном ТЦ 25 марта. Пламя разгорелось на месте, где находились кинозалы и игровые зоны с аттракционами. Жертвами стали 60 человек, большинство из которых дети. Все погибшие опознаны, выданы разрешения на захоронение.

Снос ТЦ "Зимняя вишня" начнут в Кемерове 15 мая