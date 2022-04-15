В СК рассказали подробности деятельности задержанного в Москве колумбийца

17:38
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Следственном комитете России рассказали подробности противозаконной деятельности гражданина Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике, задержанного ранее за распространение фейков о спецоперации на Украине. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В период с 9 по 18 марта 2022 года Хиральдо Сарай <...> обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств. Через них удаленно производилась массовая рассылка <...> заведомо ложных сообщений о действиях ВС РФ на Украине, в том числе о якобы убийствах мирного населения", – сказали в пресс-службе.
В ведомстве также отметили, что руководство действиями задержанного осуществлялось из-за рубежа. В ходе обыска в квартире мужчины были найдены предметы и документы, доказывающие его вину. Также правоохранители осмотрели торговый центр и нашли там шесть спрятанных смартфонов – их заблокировали.
О задержании колумбийца стало известно 11 апреля. Тогда сообщалось, что его обвиняют в распространении в социальных сетях фейков о Вооруженных силах РФ. За это иностранцу грозит штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
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