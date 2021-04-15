Четыре вагона с мазутом сошли с рельсов под Красноярском

15:58
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В Красноярском крае сошли с рельсов четыре вагона с мазутом, в результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов удалось избежать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"По предварительной информации, 15 апреля в 16:30 (12:30 по московскому времени) на путях необщего пользования (Козульский район Красноярского края), собственником которых является ФГКУ Комбинат "Чулым" Росрезерва, при прохождении грузового поезда произошел сход четырех вагонов, груженных мазутом. В результате произошедшего никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено", – говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура начала проверку на соблюдение законодательных норм, регулирующих безопасность на железнодорожном транспорте.
Ранее в Челябинской области возбудили уголовное дело после схода с рельсов вагонов с углем грузового поезда. Грузовой поезд следовал в составе двух локомотивов и 66 вагонов, груженных углем. По предварительной версии, во время движения по нечетному пути перегона с рельсов сошли 17 грузовых вагонов.
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