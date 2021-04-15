Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на участке Алтуфьевского шоссе затруднено из-за ДТП с участием мотоцикла, сообщает пресс-служба департамента транспорта в Telegram-канале.

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Алтуфьевском шоссе в районе дома 86, корпуса 1.

"Затруднено движение на перекрестке", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Дептрансе напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, которые касаются и водителей автомобилей, и мотоциклистов.

В начале апреля в Тульской области подросток 2005 года рождения на мотоцикле наехал на девочку. Пострадавшую госпитализировали. Как сообщалось, у нарушителя не было прав управления транспортным средством.

