Женщина заживо сожгла сына и чуть не убила дочь

Жительницу Красночикойского района Забайкалья задержали после того, как она, по версии следствия, подожгла свой дом. В огне погиб четырехлетний сын женщины и чуть не умерла двухлетняя дочь, сообщает сайт регионального управления СК.
В ведомстве полагают, что 14 апреля женщина напилась и решила убить своих детей. Она облила мебель и полы горючей жидкостью. Затем подожгла и вышла из дома. Спасателей вызвали соседи, которые перед этим разбили окно и вытащили дочь 28-летней подозреваемой. Сейчас девочка в больнице.
Против женщины, задержанной на 48 часов, завели уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом" и "Покушение на убийство двух малолетних, совершенное общеопасным способом".
Сейчас следователи готовят документы для ареста подозреваемой. Они уже осмотрели дом и опросили очевидцев. Назначены судебные медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
Отмечается, что у женщины есть еще двое детей. Их дальнейшую судьбу следователи решают с сотрудниками полиции.
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