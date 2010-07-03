Причину снятия детей с рейса Катания – Москва назвали в S7

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Группу детей сняли с рейса Катания – Москва из-за неисправности аварийного трапа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на авиакомпанию S7 Airlines.

Представители авиаперевозчика пояснили, что когда борт прибыл в аэропорт Катании, один из аварийных трапов сломался. По правилам безопасности, в таких случаях допустимое количество пассажиров самолета ограничивают.

"Перебронировали авиабилеты 25 пассажиров на рейсы других перевозчиков – со стыковкой в Стамбуле или Мюнхене. Пассажиры были обеспечены питанием и размещены в гостинице в ожидании вылета", – добавили в пресс-службе.

Ранее часть подростков вернулись из Катании в Москву. Они летели на том самом борте и утверждали, что поломку чинили при них скотчем. Остальных детей отправили в Стамбул и разместили в гостинице.

