Российских школьников сняли с рейса Катания – Москва

Во Внукове ждут детей, которых сняли с рейса Катания – Москва

В столичном аэропорту Внуково ждут детей, которых сняли с рейса S7 Airlines в сицилийском городе Катания. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

В Италию подростки отправились на театральный фестиваль. Их вылет домой сперва откладывали, а затем представители авиакомпании заявили, что борт не исправен. Оказалось, что самолет не может перевезти всех пассажиров.

Детей решили разделить. Часть из них улетели, а остальным предложили путь через Стамбул. С теми, кто задержался в пути, оставили одного сопровождающего. По словам взрослых, группу разместили в турецкой гостинице.

"Звонили все родители, звонили по несколько раз. Ответ один – у нас нет информации, звоните в аэропорт Катании. Родители настроены категорически. Хотят требовать компенсации уже до конца", – рассказала сопровождающая Дарья Федорова.

Со слов детей, которые попали на прямой рейс и уже приземлились в Домодедове, поломку в самолете ремонтировали с помощью скотча. Снимать происходящее школьникам запретили. Представители авиакомпании уже извинились за доставленные неудобства и заявили, что решают проблему.