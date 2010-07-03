СК возбудил дело после ДТП с перевозившим детей автобусом под Тулой

Фото: ГУ МЧС по Тульской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Тульской области, где перевернулся экскурсионный автобус с детьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.

По данным ведомства, авария произошла вечером 14 апреля на 131-м километре трассы Калуга – Тула – Рязань. Водитель автобуса Мерседес не справился с управлением на повороте и съехал в кювет. Автобус, перевозивший 45 пассажиров – взрослых и детей, – опрокинулся на правый бок. В результате ДТП пострадала женщина, добавили в СК. Помощь ей оказали на месте.

Как уточнили в ведомстве, фирма перевозчик находится в Орле. После аварии следователи изымают документацию о перевозке детей, а также собирают доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в момент ДТП в автобусе, который ехал из Рязани в Орел, находилось 40 детей, а также пятеро сопровождающих и два водителя.