Автобус с 40 детьми перевернулся в Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок в Ленинском районе Тульской области, передает портал "Мир 24".

По предварительным данным в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя, медпомощь понадобилась только одному взрослому пассажиру.

Авария произошла около 21:35 мск в воскресенье, 14 апреля на 131 км трассы "Калуга – Рязань". Автобус Mercedes ехал из Рязани в Орел.

По факту аварии проводится проверка. На место выехал губернатор Алексей Дюмин. Организована доставка пассажиров в Орел.