Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при пожаре в жилой многоэтажке на севере Москвы, сообщает ТАСС.

Возгорание площадью три квадратных метра произошло в квартире на восьмом этаже дома 6, корпуса 3 по улице Ляпидевского. В настоящее время огонь потушен.