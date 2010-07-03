Фото: ТАСС/Нияз Нигматуллин

В Самаре загорелось двухэтажное здание автосервиса. Площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на улице Алма-Атинская. Размер здания – 20 на 50 метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Возгорание тушат 75 человек и 19 единиц спецтехники.