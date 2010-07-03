СК возбудил дело по факту исчезновения подростка в Москве

Фото: vk.com/Следственный комитет Российской Федерации

Сотрудники управления Следственного комитета РФ по столице возбудили уголовное дело после пропажи 16-летнего подростка в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщается на сайте СУ СК.

По данным ведомства, утром в пятницу, 15 марта, юноша ушел из дома на Карамышевской набережной. Сейчас его разыскивают правоохранители, криминалисты и волонтеры.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") УК РФ.