В ГИБДД рассказали, дети какого возраста чаще попадают в ДТП

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Девятилетние чаще всего среди детей-пешеходов попадают под машины. Наибольшее число детских жертв в ДТП приходится на 14 и 15-летних, рассказали РИА Новости в Госавтоинспекции.

Более 70% наездов на детей происходит на нерегулируемых пешеходных переходах. При этом, в девяти из десяти происшествий, где пострадали дети на пешеходных переходах, виноваты водители.

По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, в прошлом году на дорогах страны погибли 628 детей.

В столице до конца весны планируют установить предупреждающие надписи перед пешеходными переходами еще по 46 адресам.

Предупреждающие пешеходов надписи появятся около образовательных учреждений, мест массового посещения и социально-значимых объектов.