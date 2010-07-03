Предупреждающие надписи на пешеходных переходах появятся еще по 46 адресам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице до конца весны текущего года планируют установить еще по 46 адресам предупреждающие надписи перед пешеходными переходами, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Как уточняется, предупреждающие пешеходов надписи появятся около образовательных учреждений, мест массового посещения, а также социально-значимых объектов.

"Надписи, напоминающие взрослым и детям о том, как нужно правильно переходить дорогу, будут нанесены на тротуарах вблизи пешеходных переходов", – говорится в сообщении.

Предупреждающие надписи уже нанесены перед 49 нерегулируемыми пешеходными переходами в столице, на которых были ДТП с участием пешеходов.

Надписи напоминают о правилах безопасности при переходе дороги, обращая внимание пешеходов на то, что прежде, чем выйти на проезжую часть, нужно убедиться в собственной безопасности, снять наушники, а родителям взять ребенка за руку.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали инициативу насчет установки приподнятых пешеходных переходов на российских дорогах. Об этом сообщал член думского комитета по транспорту Александр Васильев. По его словам, приподнятые переходы давно существуют в ГОСТе, но пока их редко используют на дорогах, и их установка не всегда соответствует требуемым параметрам, которые зависят от скорости движения.