Предупреждающие надписи на пешеходных переходах появятся еще по 46 адресам

В столице до конца весны текущего года планируют установить еще по 46 адресам предупреждающие надписи перед пешеходными переходами, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
Как уточняется, предупреждающие пешеходов надписи появятся около образовательных учреждений, мест массового посещения, а также социально-значимых объектов.
"Надписи, напоминающие взрослым и детям о том, как нужно правильно переходить дорогу, будут нанесены на тротуарах вблизи пешеходных переходов", – говорится в сообщении.
Предупреждающие надписи уже нанесены перед 49 нерегулируемыми пешеходными переходами в столице, на которых были ДТП с участием пешеходов.
Надписи напоминают о правилах безопасности при переходе дороги, обращая внимание пешеходов на то, что прежде, чем выйти на проезжую часть, нужно убедиться в собственной безопасности, снять наушники, а родителям взять ребенка за руку.
Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали инициативу насчет установки приподнятых пешеходных переходов на российских дорогах. Об этом сообщал член думского комитета по транспорту Александр Васильев. По его словам, приподнятые переходы давно существуют в ГОСТе, но пока их редко используют на дорогах, и их установка не всегда соответствует требуемым параметрам, которые зависят от скорости движения.
Где появятся пешеходные переходы с предупреждающими надписями
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