Мужчина погиб при падении из окна офиса "Газпрома" в Москве

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев/Ведомости

Мужчина выпал из окна офиса "Газпрома" на юго-западе столицы, сообщает РИА Новости. От полученных травм он скончался.

Подробности случившегося не уточняются. Известно лишь, что инцидент произошел на улице Наметкина, 16.