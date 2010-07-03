Два человека спасены из пожара на севере Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Столичные пожарные спасли двух человек при тушении возгорания на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в пятницу, 15 марта, в 10:18. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже в девятиэтажном жилом доме, располагающемся по адресу: улица Фестивальная, дом 1, корпус 1.

При тушении пожара были спасены два человека. Сотрудники МЧС передали пострадавших медикам. В 10:36 пожар был ликвидирован. Его площадь составила шесть квадратных метров.

Ранее в этот день произошел пожар на трансформаторной подстанции в столичном районе Москворечье-Сабурово. Площадь пожара составила два квадратных метра. Согласно открытым источникам информации, трансформаторная подстанция располагается на территории Царицынского молочного комбината.

