Пожар произошел на территории молочного комбината в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на трансформаторной подстанции в столичном районе Москворечье-Сабурово.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС по городу, возгорание по адресу: 1-й Варшавский проезд, дом 6 на площади двух квадратных метров ликвидировали.

Согласно открытым источникам информации, по данному адресу находится Царицынский молочный комбинат. Сведений о пострадавших не поступало.