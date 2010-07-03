Пожар на Малахитовой улице ликвидирован

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Пожар в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы полностью ликвидировали. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Ранее сообщалось, что в районе Ростокино произошел пожар на складе с покрышками и лакокрасочными изделиями. Горел, в том числе, и утеплитель. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В 21:12 по московскому времени пожар был локализован, а в 21:35 – полностью ликвидирован. Причины ЧП предстоит выяснять специалистам.