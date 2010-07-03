Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализован

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар в металлическом ангаре на Малахитовой улице локализован. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по столице. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в районе Ростокино произошел пожар в металлическом ангаре с покрышками и лакокрасочными изделиями. Сообщение об инциденте поступило в спасательное ведомство в 20:28 по местному времени. В 21:12 пожар был локализован.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства ЧП устанавливаются.