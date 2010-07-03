Пожар произошел в ангаре с покрышками в Ростокине

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На Малахитовой улице на северо-востоке столицы произошел пожар в металлическом ангаре с покрышками и лакокрасочными изделиями. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным ТАСС, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. На месте создан штаб пожаротушения.