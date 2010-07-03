Сотрудники МЧС спасли 6 человек при пожаре в квартире на юге Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники МЧС спасли шестерых человек при пожаре в квартире в районе Чертаново Южное. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Как уточнили в МЧС, пожар произошел в квартире на пятом этаже дома № 2, корпус 1 на улице Подольских Курсантов. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Прибыв по вызову, пожарные спасли из горящей квартиры одного человека. Его передали медикам для осмотра. Кроме того, из квартир по соседству и этажом выше вывели еще пять жильцов, которые могли пострадать от пожара.

Возгорание было оперативно ликвидировано, добавили в пресс-службе.