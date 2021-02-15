Москвичка выжила после падения с шестнадцатого этажа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девушка осталась жива после падения с шестнадцатого этажа многоэтажного дома, сообщает РИА Новости.

"По предварительной информации, женщина выпала из окна шестнадцатого этажа на козырек подъезда жилого дома", – сказал представитель экстренных служб.

Сообщается, что девушка госпитализирована. На данный момент за ее жизнь борются врачи. По факту случившегося организована проверка.

Ранее две школьницы погибли при падении с высоты в Самаре. Погибшим было по 12 лет. После трагедии на местных порталах появились предположения, что девочки могли состоять в опасных группах. Однако в региональном следственном управлении СК РФ эту информацию опровергли.