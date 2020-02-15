Автобус с пассажирами опрокинулся в Казахстане

Авария с участием маршрутного автобуса и такси произошла в Казахстане. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного департамента внутренних дел.

Авария произошла в субботу утром в Актюбинской области. В департаменте заявили, что в результате столкновения автомобилей опрокинулся автобус. Пострадали 26 пассажиров автобуса, из которых 19 женщин и 7 мужчин. Они госпитализированы.

По факту происшествия начато расследование.

Ранее ДТП с участием микроавтобуса и грузовика случилось на 475-м километре дороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района.

В результате аварии восемь человек погибли, еще два человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Это граждане Украины и Белоруссии. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

