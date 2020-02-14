Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело о ДТП под Псковом

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело по факту аварии под Псковом, в которой погибли восемь граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло на 475-м километре дороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Помимо восьмерых погибших, еще два человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Это граждане Украины и Белоруссии.

Глава района Светлана Василькова предположила, что водитель уснул за рулем. Однако пока причины происшествия неизвестны, отметила она.

Еще одна авария случилась в Тамбовской области на 499-м километре трассы Р-22 Москва – Волгоград. Там столкнулись грузовая "Газель" и фура, первая впоследствии загорелась. Погибли шесть человек, детей среди них нет.

По предварительной версии, водитель "Газели" выехал на встречную полосу. ГСУ СК РФ по региону организовало доследственную проверку.