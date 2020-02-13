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Происшествия

11:26

Названа предварительная причина смертельного ДТП под Псковом

происшествия ДТП

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Авария под Псковом, где погибли восемь граждан Украины, могла произойти из-за выезда микроавтобуса на встречную полосу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу района Светлану Василькову.

"Можно предположить, что водитель заснул за рулем, однако официальные предварительные причины ДТП пока не известны, на месте работает следственная бригада", – рассказала Василькова.

Авария с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошла в ночь на четверг около деревни Рудо Пустошкинского района.

В результате ДТП погибли восемь граждан Украины. Еще двое человек доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами и переломами конечностей.

Отмечается, что в настоящий момент по трассе осуществлено реверсивное движение. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что авария с участием шести автомобилей произошла на Киевском шоссе в ТиНАО. Автомобили столкнулись на повороте в поселок Крекшино. В результате аварии пострадали три человека.

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