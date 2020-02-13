Восемь украинцев погибли в ДТП в Псковской области

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Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с фурой на трассе в Псковской области.

Как рассказали ТАСС в МВД по региону, авария произошла на трассе Санкт-Петербург – Невель в Пустошкинском районе. В результате лобового столкновения погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза пострадали.

Все погибшие, предположительно, граждане Украины. Отмечается, что микроавтобус выехал на встречную полосу. Автомобиль зарегистрирован на Украине и двигался в сторону Киева. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Указывается, что покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами. Ранее сообщалось, что 29 человек пострадали при столкновении автобуса фуры в Кемеровской области. Всего в салоне находились 49 человек.