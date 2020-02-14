Пять человек погибли в ДТП под Тамбовом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На трассе в Тамбовской области столкнулись грузовая "Газель" и фура. Погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Авария произошла на 499-м километре трассы Р-22 Москва – Волгоград. Все погибшие ехали в "Газели".

По предварительным данным, детей среди погибших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее водитель фургона сбил 12-летнюю девочку на территории школы в Москве. Школьница получила телесные повреждения, ее доставили в медучреждение.