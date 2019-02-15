Ледяная глыба упала на детей в Мытищах

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Двое детей из подмосковных Мытищ попали в больницу с травмами,полученными при падении на них ледяной глыбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

Все случилось возле жилого дома на улице Мира.

"Упала ледяная глыба, которая попала на двух малолетних детей. В настоящее время они госпитализированы", – уточнили в ведомстве.

Возраст пострадавших около года. После инцидента полиция начала проверку.